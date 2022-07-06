أظهر مقطع فيديو نادر، مشاهد تاريخية لموسم الحج قبل 73 عامًا، وتوافد الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء المناسك.

لقطات متنوعة لموسم الحج لـ عام ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥٠م .. قبل ٧٣ سنة من الآن ..

الفيديو عالي الدقة ويظهر فيه الملك سعود "رحمه الله" ، وتفاصيل كنا نتمنى مشاهدتها عندما كان يقصها الآباء والأجداد رحمهم الله .. pic.twitter.com/bNPSJuwv0B — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) July 5, 2022

مشاهد تاريخية لرحلة الحج

ووثق الفيديو الذي نشره حساب “نوادر من التاريخ” على موقع “تويتر”، حشود الحجاج الذين أتوا لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج، وذلك في عام ١٣٧٠هـ الموافق لعام ١٩٥٠م، حيث ظهروا خلال رحلتهم الإيمانية وهم راجلين وعلى ظهور الإبل، وآخرين على متن المركبات.

كما ظهر في الفيديو الذي يتجاوز الدقيقة ونصف دقيقة، الملك سعود بن عبد العزيز، يجلس بجانب أحد الحجاج ويتحدث معه.

واستعرض الفيديو أيضًا لقطات من رمي الحجاج للجمرات، والنظر في الحجر الأسود، ولقطات من تواجد الحجاج على جبل عرفات.