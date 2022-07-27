شهدت الإمارات، خلال الساعات الماضية، حالة من التقلبات الجوية، وهطول أمطار غير مسبوقة على عدد من المناطق والأحياء السكنية.

#الامارات 🇦🇪

مشاهد تاريخية .. 170 ملم من الأمطار هطلت على الفجيرة خلال ساعات معدودة وبشكل غير مسبوق!! pic.twitter.com/yHOzqQcU7G — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) July 27, 2022

أمطار غزيرة:

ووثق مقطع فيديو مشاهد تاريخية، بعد هطول أمطار غزيرة على إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لـ”طقس العرب”.

ووصل منسوب الأمطار، 170 ملم من الأمطار هطلت على الفجيرة خلال ساعات معدودة وبشكل غير مسبوق!!