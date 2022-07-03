نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط 32 شخصًا خالفوا نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.
خلال أسبوع.. ضبط (32) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/9S1ZMeTY0I
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 3, 2022
وبحسب مقطع فيديو بثته الداخلية تم ضبط عدد من المخالفات من بينها ضبط مواطن ظهرَ في مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يصيدُ كائنًا فطريًّا (وبر) دون ترخيص، باستخدام بندقية من نوع (شوزن) في محافظة العُلا، ونشر ذلك وتوثيقه،ما يعدُّ مخالفةً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية،وطُبِّقُتِ الإجراءاتُ النظاميةُ بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.
كما ضَبَطَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، (3) مقيمين من الجنسيات المصرية والباكستانية والسودانية، ومواطنًا، بحوزتهم (99) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقة عسير.
عقوبة مخالفة نظام البيئة
وأوضحَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي، في وقت سابق أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أنَّ عقوبةَ استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامةٌ تصلُ إلى (32) ألف ريالٍ لكل متر مكعب.
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