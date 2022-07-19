شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا جنوبي مصر، حادثة مأساوية صباح اليوم الثلاثاء، تسببت في مصرع 23 شخصًا وإصابة 32 آخرين، إثر تصادم حافلة نقل جماعي من الخلف بمقطورة نقل أمام الكيلو 93 بمركز ملوي.

تفاصيل حادث مصر المأساوي

وفي التفاصيل، كانت حافلة نقل عام تحمل عشرات الركاب وقادمة من محافظة سوهاج ومتوجهة إلى القاهرة اصطدمت من الخلف بشاحنة على الطريق الصحراوي الشرقي قرب مدينة ملوي ما أدى لوقوع الحادث، وفقًا لموقع مصراوي.

وبحسب التحقيقات، فإن الشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطارها الأمامي عندما اصطدم بها الأتوبيس من الخلف، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، والتي تراوحت إصابتهم ما بين كسور وكدمات ونزيف داخلي. وكشفت مجموعة صور للحافلة والشاحنة بعد الحادث حجم الأضرار التي وقعت إذ تظهر تحطمهما بالكامل.

صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و2000 للمصاب

بدورها، أعلنت مديرية التضامن بمحافظة المنيا صرف إعانات عاجلة للمتوفين إذ تقرر صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لذوي كل متوفى و2000 للمصاب، طبقا للقرار 186 وذلك بالتنسيق مع محافظات المتوفين.