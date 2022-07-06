تابعت الإدارة العامة للتفويج ممثلة بإدارة تفويج المصلين بالمسجد الحرام، استقبال المصلين خلال موسم الحج لعام 1443هـ داخل المسجد الحرام وأدواره والسطح والبدرومات.

تفويج بكل سهولة ويسر

كما تم تفويجهم إلى المصليات المخصصة لهم وإدارة حركتهم والحرص على تهيئة جميع المشايات الرئيسية والفرعية ومتابعة دخولهم وخروجهم بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون التفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن عدد المصليات التي تم التوجيه إليها هي 36 مُصلًى والتي جاءت على النحو التالي: الدور الأرضي (4) مصليات، الدور الأول (9) مصليات، التوسعة الدور الأول (6) مصليات، التوسعة الدور الأرض (4) مصليات، البدروم (4) مصليات، السطح (6) مصليات، سطح المسعى (3) مصليات.

الحرص على عدم التكدس

وحرصت الإدارة على عدم وجود تكدس وتجمع بالمصليات وتوجيه ضيوف الرحمن إلى مصليات التوسعة الثالثة ومصليات الساحات.

وأوضح مدير إدارة تفويج المصلين خلف العتيبي، أن إدارة تفويج المصلين تحظى بدعم مستمر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حيث تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية.