وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، توافد الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والأمنية والخدمية.

تصعيد الحجاج إلى عرفات

ومع غروب أمس الخميس، بدأت عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، استعدادًا للوقوف على صعيده الطاهر، في خير يوم طلعت فيه الشمس، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده، ومن فاته عرفة فاته الحج.

فيديو | "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك".. ضيوف الرحمن يواصلون التوافد إلى عرفات لقضاء #يوم_عرفة#بسلام_آمنين #الإخبارية pic.twitter.com/rvb5fkdLmL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

وتم تهيئة 9500 حافلة لنقل 800 ألف حاج، عبر تخصيص 7 مسارات من منى إلى مشعر عرفات، وفق آلية ترددية حتى صباح اليوم الجمعة، في حين سيتم نقل 200 ألف حاج سيتم تصعيدهم عبر قطار المشاعر.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنها لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة الحاج، مشددة على أن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة من دون استثناء.