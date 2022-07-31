تشهد عدة مدن في منطقة الرياض بينها العاصمة موجة من الأمطار الصيفية، والرياح، في ظل توقعات بسقوط البرد على بعض المدن، وجريان السيول.

وشارك بعض المغردين مقاطع لتساقط الأمطار على مدينة الرياض؛ وسط استبشارات بالغيث النافع.

حيالله اللي يرد الروح

وان غاب لو كنت متهني#تصويري #الرياض_اليوم 😴☔️..

أسكت وراع الهوى مفضوح

لابد مايحن ويغني pic.twitter.com/jGM5W3kc5B — طنوش.. (@nabwa_13) July 31, 2022

كما بدت الأجواء ممطرة، مع نشاط خفيف في الرياح، على بعض المدن.

وظهر قوس قزح في سماء مدينة الرياض؛ تأثرًا بالحالة الممطرة.

#الرياض_اليوم

صباح الخير والامطار pic.twitter.com/ARygCU6XnG — مشعل بن عبدالله بن عون (@ben_aon) July 29, 2022

وبدت الأمطار أكثر غزارة على بعض الأماكن؛ لا سيما مع اشتداد حركة الرياح.

كما أثرت على سرعة حركة السير، نظرًا لتأثير الحالة الممطرة على مستويات الرؤية الأفقية.

غردي يانجد والفرحه مطر

طاحت الغيمه على وجه الرياض🌨#الرياض_اليوم

ماشاء الله تبارك الله. تهنيكم الرحمة

ياهل. الرياض🌧🌧 pic.twitter.com/IKZIgOcbyP — (ام غيث)🇸🇦 (@0rvmjcb1) July 31, 2022

وأعرب مغردون عن سعادتهم بصوت المطر أثناء نزوله على الطرقات، مستمتعين بالأجواء.

كما سالت الأودية في طريق ضرما الرياض، تأثرًا بالأمطار المتوقع استمرارها حتى ساعات متأخرة من الليل.

وبدت الأمطار غزيرة على حي النسيم.

أمطار متوسطه على #حي_النسيم_بالرياض اليوم الأحد 2 محرم 1444 هجري #الرياض_اليوم

.

. pic.twitter.com/BEEzsTOdFu — حي النسيم وشرق الرياض 🇸🇦 (@lnaseem) July 31, 2022

أمطار وبرد وسيول على الرياض حتى الـ10 مساءً

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة، يصاحبها سقوط البرد، والسيول، ونشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الدرعية، والزلفى، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريماء، ورماح، وشقراء، وضرما، ومرات.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

أتربة وأمطار رعدية

كما أشار المركز إلى تأثر بعض مدن الرياض بأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، وحوطة بني تميم، وضرما.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.