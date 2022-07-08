أظهر مقطع فيديو نادر، مشاهد تاريخية لموسم الحج قبل ٥٩ عامًا، وتوافد الحجاج على صعيد عرفات.

فيديو قديم تم تصويره في يوم عرفه من عام ١٣٨٤ه‍ – ١٩٦٤م .. قبل ٥٩ سنة ..

ويظهر فيه الملك فيصل رحمه الله حاجاً في تلك السنة ..pic.twitter.com/hB8MHdrYQ2 — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) July 8, 2022

الحجاج على عرفة في عام 1384م

ووثق الفيديو الذي نشره حساب “نوادر من التاريخ” على موقع “تويتر”، حشود الحجاج الذين توافدوا بالمركبات وعلى ظهور الإبل لمشعر عرفات من أجل الصعود عليه لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك في عام ١٣٨٤ه‍ الموافق لعام ١٩٦٤م

وظهر الحجاج في مشهد إيماني، أثناء وقوفهم بعرفة، يغمرهم الخشوع والسكينة في خير يوم طلعت فيه الشمس. كما ظهر في الفيديو الذي يتجاوز الدقيقتين ويتم بثه بتعليق صوتي باللغة الفرنسية، الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله حاجاً في هذه السنة.