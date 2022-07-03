أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة من حملة البكالوريوس فما فوق، وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

مهندس ري

الوصف الوظيفي

تتطلع شركة نيوم للمياه إلى تعيين مهندس ري للمساعدة في تحديد وتنفيذ إستراتيجية المياه المعاد تدويرها في نيوم. من خلال العمل عن كثب مع شبكات توزيع المياه وفرق إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ، يجب أن يتمتع مهندس تصميم شبكات الري بخبرة متخصصة في هندسة الري ، ولا سيما تصميم وبناء شبكات ري المياه المعاد تدويرها ، والتحكم فيها وأتمتتها.



المؤهلات والخبرة :

درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية مع مؤهل آخر ذي صلة في هندسة الري مع معرفة شاملة بتصميم شبكات المياه وتشغيلها. يمكن أيضًا النظر في درجة الهندسة الأخرى ، مع التخصص في شبكات توزيع المياه وشبكات المياه النارية. المعرفة السليمة والفهم العميق لشبكات الري / المياه المعاد تدويرها بما في ذلك تصميمها وتشغيلها وصيانتها بما في ذلك مقاييس التدفق وصمامات التحكم والمضخات. معرفة وفهم وخبرة ممتازة في التصميم الهيدروليكي للمياه المعاد تدويرها / شبكات الري. خبرة في تحديد تغيرات منسوب المياه الجوفية من الري وتصميم الحلول لمنع ارتفاع منسوب المياه الجوفية. خبرة في تصميم وتشغيل شبكات الري الذكية المؤتمتة بالكامل. خبرة في تكامل أنظمة مياه النار وشبكات المياه المعاد تدويرها. المعرفة السليمة والفهم العميق للتشريعات والمعايير والمبادئ التوجيهية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهندسة الري.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا).