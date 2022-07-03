امتلأ صحن الطواف في الحرم المكي، اليوم الأحد، في مشهد إيماني مع بدء موسم الحج.

وشهد الحرم المكي توافد حجاج بيت الله الحرام، حيث امتلأت أروقته وأدواره وساحاته بالمصلين، وامتدت صفوفه إلى الساحات والطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.

تنفيذ خطة الجهات المعنية:

ولتحقيق وتوفير أفضل الخدمات لوفود الرحمن، قامت الجهات المعنية بتنفيذ خططها التي أعدتها على أرض الواقع بكل دقة ووفق ما هو مرسوم لها، وحرصت على التعاون والتنسيق فيما بينها، وتضافرت جهودها للعمل بروح الفريق الواحد وجندت كافة إمكاناتها البشرية والآلية لتوفير ومواكبة مع ما تبذله الدولة من جهود وتسخره من إمكانات وتجنده من طاقات بشرية وآلية وتنفذه من مشروعات حيوية وتنفقه من أموال في سبيل راحة وفود الرحمن؛ مما مكن وفود الرحمن من أداء عباداتهم بكل راحة وأمان.

تهيئة كامل الطاقة الاستيعابية:

وأفاد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، بأن الرئاسة العامة هيأت كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام وساحاته، لحجاج بيت الله الحرام، لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى الاستفادة من كامل أدوار مبنى المطاف وتهيئة المسارات المخصصة للحجاج والمصلين وجاهزية المصليات، في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة والساحات الخارجية.