تداول مستخدمو موقع “تويتر” مجموعة فيديوهات من داخل الحرم المكي، تُجسِّد عظمة المكان، وكذلك فيديو من أعلى أظهر مشاهد رائعة لضيوف الرحمن وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة.

وأطلق مغردو تويتر وسمًا باسم الحرم، وشاركوا مقاطع فيديو من داخل الحرم المكي والمسجد النبوي، ومشاهد لحجاج بيت الله، مشيدين بجمال هذه المشاهد وروعتها وبعضهم دعا أن يكتب الله له زيارة بيته الحرام.

مشاهد الحرم المكي من أعلى

ونشر حساب باسم باسل الهلالي مقطع فيديو يظهر عظمة المكان من داخل الحرم المكي، وعلق كاتبًا: الحرم المكي من فوق.

بينما شارك سلطان الصغيري، فيديو لحجاج بيت الله الحرام وهم يطوفون حول الكعبة، وعلق: منظر مهيب، ﴿ياليتني كنتُ معهم فأفوزَ فوزًا عظيمًا﴾.

بدوره علق منصور الشلاحي، على مقطع لحجاج بيت الله الحرام وهم يطوفون حول الكعبة بقوله: “منظر مهيب اللهم أعز الإسلام والمسلمين”.

وشارك آخرون مقاطع فيديو من داخل المسجد النبوي لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ونشر حساب المدينة المنورة، فيديو من داخل المسجد النبوي صباح اليوم.

ونشر حساب باسم تلاوات الشيخ عبدالله الجهني، مقطع فيديو يظهر مشهدًا رائعًا من سطح الحرم خلال تلاوة القرآن في صلاة الفجر اليوم، من سورة نوح.