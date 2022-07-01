في مشهد مهيب يسر الناظرين، امتلأ صحن المطاف بالحرم المكي بضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام في أول جمعة من شهر ذي الحجة.

فيديو | منظر يسر الناظرين.. امتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن في أول جمعة من شهر ذي الحجة#الإخبارية pic.twitter.com/bXQCDftt0p — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 1, 2022

وأظهر مقطع نشرته قناة “الإخبارية”، ضيوف الرحمن وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة بسلاسة ويسر في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية.

تيسير الخدمات للحجاج

ووفرت الجهات المختصة جميع الاستعدادات لخدمة واستقبال حجاج بيت الله الحرام، مع تيسير كافة الإجراءات المرتبطة، لتيسير المناسك على الحجاج، لموسم الحج لهذا العام.