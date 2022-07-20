في مشهد لا يصدق، التقم حوت ضخم زورقًا على متنه شخصان، وبعد فترة بصقهما أحياءً مع بقية الفضلات.

حوت ضخم يبتلع زورقا في عرض البحر على متنه شخصين قبالة خليج افيلا بولاية كاليفورنيا، وبعد فتره بصقهما احياءا مع بقية الفضلات. عليك مشاهدت الفيديو لكي تصدقه. pic.twitter.com/YpM6S5y5aU — د. حزام بن سعود السبيعي (@DrHuzam) July 20, 2022

وأظهر مقطع فيدو مصور قبالة خليج أفيلا بولاية كاليفورنيا، مجموعة من الأشخاص يمارسون رياضة التجديف؛ إلا أنهم فوجئوا بالتقام حوت لإحدى المركبات في مشهد صادم وهادئ للغاية؛ حيث لم يحدث الحوت أي إشارة تلفت لوجوده، ولم يهاجم أي شخص آخر بعد ذلك.

وكانت المرأتان تجلسان في زورق كاياك أصفر، وسط زوارق أخرى فيما كان ركاب التجديف يستمتعون بمشاهدة الحيتان المسالمة في الماء، وفجأة ابتلع الحوت الأحدب القارب الأصفر بمن فيه ثم قذفه إلى البحر مرة أخرى.

وأشارت التعليقات إلى أنه من عادة الحوت الأحدب أنه مسالم، لكن أحيانا يبتلع البشر ثم يبصقهم مرة أخرى.