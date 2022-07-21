في هدوء تام وعمق إيماني وزحام لافت، خطف مشهد أفواج المعتمرين الأنظار والقلوب فجر اليوم في المسجد الحرام⁩.

فيديو | هدوء تام وعمق إيماني.. زحام مُلفت.. مشهد يخطف الأنظار والقلوب لأفواج المعتمرين فجر اليوم في #المسجد_الحرام⁩#الإخبارية pic.twitter.com/qCuPx5sdtf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 21, 2022

ونشرت الإخبارية لقطات لأفواج المعتمرين في المسجد الحرام وسط منظومة كاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية المختلفة لتسهيل أداء المناسك.

بدء موسم العمرة:

وأعلنت الحج والعمرة في وقت سابق أن موسم العمرة سيبدأ في 30 يوليو الحالي، ويمكن للمعتمرين من الخارج الاطلاع على متطلبات إصدار التأشيرة من خلال موقعها الرسمي، إضافة إلى إصدار التصاريح لمعتمري الداخل عبر تطبيق “اعتمرنا”، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء المناسك بطمأنينة ويسر، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين.

وشَمِلت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي، التقديم بطلب التأهيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والالتزام بالضوابط الموضحة بها، مع إرفاق المستندات المتعلقة بالسجل التجاري والبيانات الشخصية الأخرى، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي “أياتا”.

تنسيق مع الجهات المختصة:

وتعمل وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية للحماية من فيروس كوفيد-19، منها الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.