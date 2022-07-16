قال مصدر سعودي مسؤول إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد للرئيس الأمريكي جو بايدن أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن حادثة جمال خاشقجي، وفقاً لـ”العربية”.

مصدر سعودي مسؤول للعربية: ولي العهد السعودي أكد لبايدن أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن حادثة خاشقجي.. وقال له إن فرض القيم بالقوة له نتائج عكسية وأميركا ارتكبت أخطاء كحادثة أبو غريب بالعراق وغيرها وسأله عن مصير قضية مقتل شيرين أبو عاقلة#العربية #قمم_جدة pic.twitter.com/Wakh69QYOJ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 16, 2022

فرض القيم بالقوة

وأضاف المصدر، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد للرئيس الأمريكي، أن فرض القيم بالقوة له نتائج عكسية مثلما حدث في أفغانستان.

أمريكا ارتكبت أخطاء

وقال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن أمريكا ارتكبت أخطاء كحادثة أبو غريب بالعراق وغيرها وسأله عن مصير قضية مقتل شيرين أبو عاقلة.

وأوضح ولي العهد، وفقاً للمصدر المسؤول، أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجدداً.