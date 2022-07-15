أظهرت مقاطع فيدو متداولة، لحظة إطلاق النار خارج ملهى ليلي في العاصمة تيغوسيغالبا؛ ما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص بينهم نجل رئيس هندوراس الأسبق بورفيريو لوبو.

بينهم ابن رئيس هندوراس السابق.. مشاهد تظهر لحظة إطلاق مسلحين النار على 4 أشخاص خارج ملهى ليلي في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس#العربية pic.twitter.com/ViE9zwgJy9 — العربية (@AlArabiya) July 15, 2022

وقال لوبو في تصريحات لوسائل إعلام: إن أفرادًا مدججين بالسلاح أجبروا الشبان على الخروج من السيارات وأطلقوا النار عليهم كما يحدث في عملية كوماندوس.

وأشار إلى أن ابنه سعيد (23 عامًا) لقي مصرعه إلا أن ابنه الآخر لويس كان في السيارة ولم يصب بأذى.

وقد أظهرت مقاطع الفيديو ملثمين يجبرون شبانًا أمام أحد الملاهي الليلة على النزول من سيارتهم ثم أوقفوهم ووجهوهم للجدار ليطلقوا عليهم النيران بعد ذلك.