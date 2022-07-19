ترفض إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن غريب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الجمعية العمومية يقررون مصير عبدالرحمن غريب:

ولفت الإعلامي خضير البراق إلى أن مصير عبدالرحمن غريب سيحدده مجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، يوم الاثنين المقبل، سواء بالبيع النهائي أو على سبيل الإعارة.

ويُعد عبد الرحمن غريب من أبرز اللاعبين في الموسم المنصرم، ويشارك مع المنتخب السعودي، وارتبط اسمه بالعديد من الأندية، وأكدت تقارير رغبته في الرحيل عن الأهلي للمشاركة بدوري المحترفين.

هبوط الأهلي للمرة الأولى:

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.