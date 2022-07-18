كشف تقرير متخصص في صناعة السفر والطيران للعام 2022 عن استمرار تصدر مطارات أوروبا قائمة المطارات الأكثر تضررًا في العالم، وتأخرًا في رحلات الطيران، وذلك بعد الزيادة التدريجية في الطلب على السفر الجوي بعد جائحة COVID-19.

كما كشف التقرير أن بعض المطارات الأوروبية الرئيسية مثل هيثرو في لندن ومطار شيفول الدولي في أمستردام وضعت حدًّا أقصى لعدد الركاب الذين ستتعامل معهم خلال موسم السفر الصيفي ما يعني أنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في وقت مبكر الأمر الذي يدفع كذلك بأجرة السفر للارتفاع الكبير.

وبين التقرير أن أكثر مطارات العالم إلغاء للرحلات هي مطار شيفول الدولي في أمستردام بعدد إلغاء رحلات بلغ أكثر من 14 ألف رحلة طيران، يليه مطار فرانكفورت في ألمانيا بعدد رحلات ملغاة تجاوز 8600 رحلة طيران، فيما حل مطار هيثرو في لندن ثالثًا بعدد رحلات ملغاة تجاوز 8200 رحلة طيران ملغاة.

الخطوط الإسكندنافية:

كما كشف التقرير أن أكثر خطوط الطيران في أوروبا إلغاء للرحلات كانت الخطوط الإسكندنافية بنسبة إلغاء بلغ 11% وعدد رحلات بلغ 2000 رحلة، يليها طيران لوفتهانزا بنسبة إلغاء رحلات بلغ 5% وعدد 1900 رحلة، كما جاء طيران إيزي جت ثالثًا بنسبة 4% وعدد رحلات ملغاة بلغ 1477 رحلة طيران، فيما حلت خطوط klm رابعًا بنسبة 7.6% وعدد رحلات ملغاة تجاوز 1444 رحلة.

مطار دبي:

وفي منطقة الشرق الأوسط تصدر مطار دبي الدولي مطارات المنطقة في عدد الرحلات المتأخرة من إجمالي عدد الرحلات المجدولة بنسبة بلغت 23% وتأخر 3333 رحلة طيران، يليه مطار تل أبيب الذي جاء كثاني مطارات الشرق الاوسط تأخرًا في رحلات الطيران بنسبة 38% وعدد رحلات متأخرة بلغ 2726 رحلة، كما حل مطار حمد الدولي في قطر ثالثًا بنسبة تأخير بلغت 19% وعدد رحلات بلغ 1881 رحلة طيران متأخرة، وجاء مطار الكويت الدولي رابعًا في عدد الرحلات المتأخرة بنسبة 30% وعدد رحلات 1500 رحلة طيران.

واوضح التقرير أن شركات الطيران الأكثر تأخيرًا للرحلات في منطقة الشرق الأوسط كانت طيران فلاي دبي بنسبة 35%، وجاءت الخطوط القطرية ثانيًا بنسبة تأخير بلغت 18% من إجمالي عدد الرحلات، ثم طيران الجزيرة ثالثًا بنسبة تأخير بلغت 47%، كما جاء طيران الامارات بالمرتبة الرابعة بنسبة تأخير بلغت 11%، وأخيرًا الخطوط التركية بنسبة تأخير بلغت 31% من إجمالي عدد الرحلات المجدولة.

الأمور لن تعود إلى طبيعتها:

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة Deutsche Lufthansa AG، كارستن سبور من أن الأمور ربما لن تعود إلى طبيعتها حتى نهاية العام؛ ففي مطارات أمريكا الشمالية شهد مطار تورونتو بيرسون الدولي معظم حالات تأخيرات الرحلات في أمريكا الشمالية، تلاه مطار دالاس فورت وورث ونيويورك جون كينيدي.

كما تصدر مطار جوانزو بايون الدولي في الصين قائمة التأخيرات في مطارات اسيا والباسيفيك، يليها مطار مانيلا في الفلبين، كما استحوذت خطوط جنوب الصين الجوية- ومقرها في مطار جوانزو باييون- على أكثر الرحلات تأخرًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تليها شركة الطيران الهندية منخفضة التكلفة IndiGo وChina Eastern Airlines.