أعلن مطار الملك فهد الدولي في الدمام عودة حالة السفر إلى طبيعتها بعد زيادة عدد العاملين من قبل الشركات المزودة داعيًا المسافرين إلى التأكد من تطبيق اشتراطات السفر لسرعة إنهاء الإجراءات.
وقال المطار : ضيوفنا الكرام نود التوضيح بأن الحالة التشغيلية عادت لوضعها الطبيعي بعد زيادة أعداد العاملين من قبل شركات مزودي الخدمة، حيث تم خدمة أكثر من ٥٠ ألف مسافر (قدوم ومغادرة).
إجراءات السفر في مطار الملك فهد
وتابع المطار: ولتسهيل إجراءات السفر خلال فترة الذروة الحالية، نأمل من المسافرين التأكد من اتباع الإجراءات التالية:
- إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات وجهتك.
- إحضار وثائق السفر الإضافية حسب متطلبات الوجهة مثل (تأشيرة السفر، الجواز الصحي، فحص فيروس كوفيد-19، التأمين الطبي للأطفال تحت عمر 12 عامًا).
- يرجى إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول للمطار.
- التأكد من توافق أمتعة السفر مع الوزن المسموح به في تذكرة السفر.
- على المسافرين الحضور للمطار على الرحلات الدولية قبل ثلاث ساعات وعلى الرحلات الداخلية قبل ساعتين من موعد الرحلة.
- يقتصر دخول صالة المطار للمسافرين فقط.
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