أعلن مطار الملك فهد الدولي في الدمام عودة حالة السفر إلى طبيعتها بعد زيادة عدد العاملين من قبل الشركات المزودة داعيًا المسافرين إلى التأكد من تطبيق اشتراطات السفر لسرعة إنهاء الإجراءات.

وقال المطار : ضيوفنا الكرام نود التوضيح بأن الحالة التشغيلية عادت لوضعها الطبيعي بعد زيادة أعداد العاملين من قبل شركات مزودي الخدمة، حيث تم خدمة أكثر من ٥٠ ألف مسافر (قدوم ومغادرة).

إجراءات السفر في مطار الملك فهد

وتابع المطار: ولتسهيل إجراءات السفر خلال فترة الذروة الحالية، نأمل من المسافرين التأكد من اتباع الإجراءات التالية: