أعلن مطار الملك خالد انفراج أزمة التكدس التي شهدتها بعض صالات المطار يوم أمس الجمعة الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب بين المسافرين.

وقال المطار : ضيوفنا الكرام المسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نود لفت عنايتكم بأنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم خدمة أكثر من 87 ألف مسافر (قدوم ومغادرة) تزامنًا مع بدء موسم الصيف عبر جميع صالات المطار من دون إلغاء لأي رحلة.

متطلبات السفر

وتابع المطار أن فترة الذروة الحالية تتطلب التأكد من الإجراءات التالية لتسهيل إجراءات السفر:

دخول الصالة فقط للمسافرين.

التأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة.

إصدار بطاقة الصعود إلكترونياً عبر موقع أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك قبل الوصول للمطار.

إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات وجهتك.

تأكيد حجز الرحلة مع الحضور للمطار بوقت كاف للرحلات الداخلية ساعتين والدولية 3 ساعات

أي وثائق سفر قد تحتاجها مثل التأشيرات والجواز الصحي أو فحص PCR حسب متطلبات الوجهة والتأمين الطبي للأطفال تحت 12 عامًا.

وجدد المطار التأكيد أن خدمة المسافرين وراحتهم تعد “أولوية قصوى لدينا، وسنقوم بتحديثات مستمرة للركاب من خلال قنواتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال الحاجة إلى تغيير أو إلغاء الحجز، يرجى التواصل مباشرة مع الناقل الجوي لمعرفة الحقوق الخاصة بالمسافرين.”

الفوضى تضرب مطار الملك خالد

يذكر أن وبعد أسابيع قليلة من تكدس المعتمرين في مطار جدة، شهد مطار الملك خالد في الرياض حالة من التكدس غير المبرر وتأخرت الرحلات بحسب تعطل السيور وفق رواية بعض المسافرين.