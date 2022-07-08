أعلنت شركة مطارات جدة إتمام مرحلة القدوم وفق الخطة التشغيلية لموسم حج 1443 بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وذلك بعد استقبال ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم عبر صالاته الثلاث وسط منظومة متكاملة من الخدمات وجاهزية عالية لكافة القطاعات العاملة في المطار.

وكانت رحلات ضيوف الرحمن قد تم استقبالها ضمن مبادرة “خدمتكم شرف” التي أطلقتها مطارات القابضة عبر كافة مطارات المملكة بالتزامن مع موسم الحج والإجازة الصيفية، لخدمة ضيوفنا الحجاج والمسافرين، حيث تم استقبال الحجاج وفق خطة تيسّر رحلة الحاج داخل الصالات وتزيد من انسيابية الحركة، منذ بدء استقبال حجاج بيت الله الحرام في 1 ذو القعدة 1443هـ حتى يوم 8 من ذو الحجة 1443هـ.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبد العزيز أبو عباة أنه تم الانتهاء بنجاح من مرحلة استقبال ضيوف الرحمن من خلال تسخير كافة الإمكانيات لهم منذ لحظة وصولهم وحتى تفويجهم إلى المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعمل الحج،حيث يشارك في الخطة التشغيلية التي تم اعتمادها من قبل مطارات جدة أكثر من 27جهة حكومية يعملون لتحقيق هدف واحد وهو توفير الرعاية والأمن للحجاج وتقديم الخدمات لهم وذلك بفضل من الله ثم بفضل ما سخرته القيادة الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الذين يشرفون بشكل مباشر على أعمال الحج ويقدمون الدعم اللازم والتوجيهات لتكون رحلة الحاج مريحة وميسرة.

وأضاف أبو عباة أن مجمع صالات الحج والعمرة يوفر الـ 14 ويعد أحد أكبر الصالات في العالم لاستقبال الحشود، وتم تجهيزه بشكل كامل لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إنشاء 20 استراحة حديثة مكيفة في المنطقة المفتوحة والتي تستضيف خلال الساعة الواحدة 6000 حاج بعد إنهاء إجراءاتهم من الصالات وقبل مغادرتهم أرض المطار.

الجدير بالذكر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي يستعد خلال الفترة القادمة لمرحلة المغادرة وذلك بتغيير الاتجاه كاملًا ليتناسب مع الحركة التشغيلية، كما يتم التأكد من جاهزية كافة المراحل والنقاط والمرافق بالشراكة مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية.