طالب العديد من المغردين بتبليك قعيد مشهور التيك توك، بعد مقطع فيديو بثه عبر حسابه وقال فيه ” أنا فوق وانتم تحت” مخاطبًا بعض الأشخاص الذين وجهوا له انتقادات.

تبليك قعيد ومشاهير الفلس

وأطلق المغردون وسمًا على تويتر بعنوان ” تبليك قعيد” طالبوا فيه بإلغاء المتابعة له ولغيره من مشاهير الفلس الذين لم يقدموا أي محتوى مفيد للمتابعين.

وقال أبوزياد في تغريدة عبر الوسم ” سبحان الله قبل كان سواق وايت والحين يتكبر على الناس من تواضع لله رفعه” بينما قال سعيد الشهراني :” وش إنجازاته عشان أعيره اهتمامي أصلاً “. فيما قال “عالي الهمة” :” على ايش مشهور إنه يطلق بالتكتك ويطقطق ويتهيبل وش الفايدة اللي قدمها حتى يكون مشهور لكن المشكله باللي رفعوه بالمتابعة”. أما مها فقالت “الأيام ليست ملكا لأحد يا قعيد عندما تشعر أيها الإنسان أن هناك بعض من الكِبر دخل قلبك ، فتذكّر أن خريفك قادم! فلامجد يدوم ولاعز يدوم” فيما قال متابع آخر :” وش الانجازات وش الأشياء اللي سواها مافيه شي سواه يفيد المجتمع بثوث وضحك على العالم والناس وما خفى أعظم”.

وجهة نظر مغايرة

وعلى النقيض كان هناك من يؤيد قعيد المجد ويدافع عنه حيث قالت إحدى المتابعات :” كلمته أنا فوق وأنتم تحت لحساده لأنهم بقروبات من المشاهير اللي طلعو بمقاطع تحطيم وسب وشماته فيه ما يقصد متابعينه احنا كلنا نغلط وقفت عليه؟ إنسان نظيف ونفع ناس كثير وما راح يخسر الجنه بمقاطعتكم أبد.. الله يوفقه ويخليه لأهله”.

وقالت متابعة أخرى :” ما اتفق لانه على صغر سنه نفع ناس ومحترم ومعروف بالمزح والشاطر لابد يغلط ومو معصوم من الخطأ .. وكلنا نخطي.. هـو اعتذر.. لاتظنوا فيه السوء وياكثر حساده كبروا الموضوع ماصدقوا لقوا فرصة علية الاكيد ما خسر الجنه الله يخليه لأهله”.