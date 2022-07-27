طالب مواطنون بسرعة القبض على مجموعة من الشباب اعتدوا على رجل وهو مع أسرته في إحدى المناطق.

#القبض_على_المعتدين_للاب تكفون شاركوا اقسم بالله انقهرت قهر مب طبيعي جالسين يضربونه قدام زوجته وبنته ضعوف النفس pic.twitter.com/1UcL3dPQJy — Ace (@jirakn_) July 26, 2022

واقعة وحشية:

وعبر وسم “القبض على المعتدين للاب”، انهالت عبارات الغضب والاستنكار لفعلة الشباب الذين اعتدوا على الرجل بوحشية وهو برفقة عائلته دون مراعاة لعادات وتقاليد المجتمع.

وانتشر فيديو الاعتداء على نطاق واسع، وبين محاولة تدخل الزوجة للدفاع عن زوجها، وهو ما دفع البعض للإشادة بشجاعتها وموقفها، مطالبين بتدخل الجهات الأمنية وضبط المعتدين في أسرع وقت.

رسالة إلى الشباب:

وذكر معلقون أن الواقعة حدثت في جدة، موجهين رسائل إلى الشباب مفادها أنه لا يجوز المشاجرة أو المشادات مع أي شخص ومعه زوجته أو أطفاله، مع ضرورة كبح جماح الغضب والحفاظ على قيم المجتمع السوية.