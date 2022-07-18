أعلنت شرطة إنديانا الأمريكية أن مُطلق النار في المركز التجاري أمس يبلغ 20 عامًا وله سجل جنائي.

بندقيتان و100 طلقة:

وتابعت شرطة إنديانا، بحسب “العربية”، أن المتهم استخدم بندقيتين ومسدسًا و100 طلقة في الحادث الذي أودى بحياة 4 أشخاص، بينهم المسلح.

وأطلق الرجل النار من بندقية النار في قاعة للطعام، قبل أن يلقى حتفه على يد مدني يحمل سلاحًا، حسبما أفادت الشرطة.

تفاصيل الحادث:

وقال رئيس قسم شرطة غرينوود، جيم إيسون، في مؤتمر صحفي: إن الرجل دخل مركز تسوق “غرينوود بارك” يحمل بندقية والعديد من مخازن الذخيرة، وبدأ بإطلاق النار في قاعة الطعام.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى، وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.