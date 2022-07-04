أظهرت بيانات جديدة من تركيا، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم بالبلاد بلغ مستوى 78.6% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.

أسباب زيادة التضخم

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعود الارتفاع الكبير جدًا في الأسعار بجزء كبير منه إلى انهيار الليرة التركية التي خسرت حوالي نصف قيمتها في غضون سنة مقابل الدولار الأمريكي.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع لوكالة “رويترز” عند 5.38%.

زيادة سعر الدولار

وعلى صعيد التداولات، صعد سعر صرف الدولار أمام العملة التركية بنسبة 0.35% إلى 16.8083 ليرة، بحسب بيانات موقع “بلومبرج”.

يذكر أن معدل التضخم خلال مايو الماضي سجل 73.5% على أساس سنوي من 69.97٪ في الشهر السابق، حسبما أفاد المعهد الوطني للإحصاء.

يأتي ذلك مع استمرار تركيا في خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة.