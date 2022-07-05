كشف نادي العدالة، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برنامج العدالة للموسم الجديد:

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تدريبات الجماعية عند الساعة السابعة، مساء يوم غد الثلاثاء، على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا خارجيًّا في سلوفينيا، بداية من 23 يوليو الجاري، على أن يعود إلى السعودية يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، ويواصل التدريبات الجماعية لانطلاق الدوري يوم 25.

وتعاقدت إدارة النادي مع المدير الفني التونسي يوسف المناعي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بجانب 5 صفقات جديدة، ومنهم مارتن أنغا، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التأهل إلى دوري المحترفين:

وتأهل العدالة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعدما أنهى الموسم الحالي في المركز الثاني بدوري يلو برصيد 66 نقطة، من الفوز 18 مرة، والتعادل 12 مرة وخسر 8 مرات، وسجل 42 هدفًا.