تفاعل الآلاف من المعلمين والمعلمات، مع إعلان وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، لنتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ

وشملت نتيجة إجراءات النقل المطورة، لهذا العام، أكثر من 33.900 ألف معلم ومعلمة، والتي تعد ثاني أكبر حركة نقل في تاريخ الوزارة.

وغرد المعلمون والمعلمات عبر وسم “#حركه_النقل_الخارجي”، حيث علق زيد بقوله “الحركة طيبة ما شاء الله كثيرا من الزملاء تم نقلهم واقتربوا من ديارهم”.

وعلق صالح العمري عبر الوسم بقوله “#حركة_النقل_الخارجي بعد انتظار 10 سنوات تم نقلي ولله الحمد على أبها الأن فرحة لا توصف”.

وغرد مـحـمـد الـمـالـكـي عبر الوسم بقوله “الحمدلله من قبل ومن بعد تم نقلي إلى مكة المكرمة تجربة جديدة أسأل الله فيها العون والتوفيق يحز في النفس وداع الزملاء الأعزاء ولكنها سنة الحياة شكراً لكل من كان عوناً وسنداً لي في إدارة التعليم بمحافظة الليث”.

وتفاعل أبو خالد عبر الوسم بقوله “إعلان نتيجة النقل الخارجي المطورة عبر نظام نور ألف مبرووك لمن شملهم النقل و حظ أوفر لمن لم يكتبه الله له بعد”.

وغردت ام فراس بقولها “ألف ألف ألف مليوووووووون مبروووووك ياعين اختك نقلك وجعل نقل السعد والخير عليك”.

وقال المشهوري : تم نقلي بعد 11 سنة.. الحمد لله وشكراً للوزارة على حركة النقل الخارجي المطورة التي انهت سنوات الانتظار.

حركة النقل شملت 33900 معلم ومعلمة

وأعلنت وزارة التعليم مساء اليوم، نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ، والتي شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أنه انطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم، أعلنت الوزارة اليوم نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، والتي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، حيث شملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل، كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.

مزايا ومرونة وموضوعية

واعتمدت وزارة التعليم عدداً من الإجراءات المطوّرة للنقل، تحقّق العديد من المزايا والمرونة والموضوعية في التعامل مع المتطلبات الجديدة لاستثمار الكوادر التعليمية؛ لسد الاحتياج التعليمي، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وإلغاء قوائم الانتظار المطبّقة في إجراءات وعمليات النقل السابقة، وحفظ حقوق المتقدمين مع تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

وتشمل إجراءات النقل المطوّرة لشـــاغلي الوظائف التعليمية تطوير عناصر المفاضلة وفق آليات مرنة، تسمح للمتقدمين بتعديل الرغبات، وتمنحهم نقاطاً ومميزات إضافية، وتعطي نقاطاً لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب التطوير في درجة الأداء الوظيفي باحتساب متوسط الأداء لعامين سابقين بدلاً من عام واحد، مع إضافة نقاط مفاضلة للحاصلين على برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية التعليمية.​

وتفاعل المغردون عبر وسم “حركة النقل الخارجي”، حيث أكدوا أن حركة النقل لهذا العام جاءت لتلبي طموحات وتطلعات المعلمين والمعلمات.