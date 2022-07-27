أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع البرازيلي رينان ريبيرو قادمًا من فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي لـ حراسة مرمى الراقي لمدة موسم واحد.

وجاء التعاقد مع ريبيرو تحسبًا لرحيل محمد الربيعي عن الفريق في صيف 2022 بعد الهبوط لـ دوري يلو.

معلومة تثير الجدل عن حارس الأهلي الجديد !

الحارس البرازيلي صاحب الـ32 عامًا خاض آخر مباراة له مع سبورتينج لشبونة في 2019 أي أنه فاقد لحساسية المباريات منذ ما يقرب من 3 سنوات، كذلك آخر مباراة شارك فيها حصل فيها على بطاقة حمراء بحسب ما ذكره حساب نواف الآسيوي في “تويتر”.

وتُعد صفقة ريبيرو هي الثانية التي يعلن عنها النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، حيث تعاقد مع المهاجم التونسي يوسف العبدلي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالراقي الاستعداد للمشاركة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث عاد للتدريبات الجماعية مؤخرًا وغادر لمعسكر خارجي مقام حاليًّا في تركيا.