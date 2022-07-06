أجاب حساب المواطن عن استفسار هام يخص المسجلين الجدد في البرنامج.

وبحسب ما نشر متحدث حساب المواطن على موقع تويتر، جاء السؤال “أنا سجلت أو أعدت تقديم الطلب، هل ستتم دراسة أهليتي في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القادمة؟”.

وجاء الجواب كما يلي: “إذا أكملت تسجيلك أو أعدت تقديم طلبك قبل يوم 16 يوليو، فستتم دراسة أهليتك واستحقاقك لدفعة شهر أغسطس القادمة”.

إيداع دعم يوليو:

وبدأ حساب المواطن إيداع الدفعة 56 لشهر يوليو من دعم البرنامج في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وكان المتحدث باسم البرنامج قد أكد أمس أنه سيتم إيداع الدفعة الـ 56 للمستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.

وبدأ برنامج حساب المواطن بتطبيق التعديلات الجديدة، معلنًا أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي: هنا.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

أمر ملكي كريم:

جاء ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وصدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.