أعلن معهد العمارة والتشييد الثانوي بمنطقة جازان عن فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج المعهد في جميع أقسامه لمرحلتَيْ الدبلوم والبرامج التدريبية الفصلية، مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1444هـ.

وأوضح مدير المعهد المهندس محرم بن علي سلطان، أن التسجيل سيبدأ من 25 إلى 29 ذي الحجة الجاري في مجال ” الدبلوم الثانوي ” لقسم المراقبة المعمارية، وفي مجال البرامج الفصلية برنامج المساحة الأرضية، وبرنامج مراقبة الإنشاءات المعمارية، مفيداً بأن التقديم سيكون عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة قبولي https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

وأشار إلى أنه يشترط للقبول في المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط) وحاصلاً على شهادة الكفاءة المتوسطة، مبيناً أن المتدرب سيحصل على شهادة دبلوم معتمدة من وزارة الموارد البشرية (الخدمة المدنية سابقاً)، وبإمكانه مواصلة التدريب بالكلية التقنية في حال الحصول على الدبلوم الثانوي، كما يحصل المتدرب على مكافأة تدريبية شهرية قدرها (800) ريال، ولديه فرصة الحصول على وظيفة أثناء التدريب، ويمكنه أيضاً الحصول على عضوية من الهيئة السعودية للمهندسين.