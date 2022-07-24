ونحن مع إطلالة العام الهجري الجديد فرصة رائعة لنبدأ صفحة جديدة مليئة بالأمنيات السعيدة والطموحات، وفعل الخيرات، ونشر ثقافة التسامح مع الآخر، والتغيير إلى الأفضل، وطي صفحات السنة الماضية بكل ما فيها من أفراح وأحزان.

ما أجمل أن نبدأ العام الجديد بتغير بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، التي تؤثر بشكل سلبي في حياتنا اليومية، ونعمل على تحقيق علاقات اجتماعية ناجحة مبنية على مبادئ صحيحة، وبناء علاقات إنسانية مع الآخرين، بعيداً عن الخداع والمصالح الشخصية، والعيش بوجوه متعددة.

مد يد الصلح والتسامح مع الآخرين، والتغاضي عن الأخطاء التي حدثت في الماضي، ومنح الغير الفرصة لكي يكونوا أفضل وقبول تعديل سلوكهم، والعيش في هدوء وأمان بعيدًا عن الضغوط العصبية جراء المشاحنات، وتجاهل أخطاء الأشخاص السلبيين من الأصدقاء وزملاء العمل بذكاء دون أن تخسرهم، وأحسن الظن بالناس والابتعاد عن سوء الظن بهم.

احرص على فعل الخير والمعروف، ولا تنتظر الشكر من أحد، وسيجازيك الله بهما، وقم بصلة الأرحام، وزيارة الأهل والأصدقاء والمعارف في وسط أجواء تسودها المحبة والإحساس بهم، واغتنم مواسم الخيرات والتزود لما بعد الممات، وساهم في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية التي تعزز دور التكافل الاجتماعي.

وأخيراً… نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن يديم الأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير.