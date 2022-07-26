أصدرت مستشفى الملك سلمان عددًا من النصائح لتجنب اكبر قدر من أخطار التعرض للارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

طرق تقليل خطر ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر، عددًا من النصائح أهمها:

ـ ارتداء ملابس مناسبة، وفضفاضة، وتجنب ارتداء الملابس السوداء الداكنة، والثقيلة لأنها تمتص حرارة الشمس.

ـ ابق في مكان مكيف قدر الإمكان، وقلل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ـ جدول الأنشطة الخارجية بعناية، مع أخذ راحة في الأماكن المظللة.

ـ ضع واقيًا للشمس، مع الاستمرار في وضعه حسب التوجيهات.

ـ لا تترك الأطفال في السيارات، حيث يمكن ان تصل درجات الحرارة إلى درجات عالية خطيرة.

ـ اشرب كثيرًا من السوائل، ولا تنتظر الإحساس بالعطش.

ـ تعرف على علامات وأعراض الإصابات المرتبطة بالحرارة وكيفية علاجها.

ارتفاع الحرارة الشديد قد يسبب الوفاة

وفي وقت سابق؛ حذَّر مستشفى الملك سلمان، من تأثيرات ارتفاع الحرارة والتعرض المباشر للشمس.

وقال مستشفى الملك سلمان، في انفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر: “يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى الوفاة مبكرًا، إذ تفاقم الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وغيرها.

وتعد الحرارة الشديدة خطرًا بشكل خاص، لعدم تأكدنا من الأعراض المصاحبة لها مثل: التعرق، والتعب هي علامات لحالات أكثر خطورة.