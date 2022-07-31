انتقد جمهور الهلال تأخر مركز التحكيم في إعلان القرار حول طلب التدابير الوقتية الذي تقدم به النادي للتعاقد مع الصفقات بعد منعه من قيدها على خلفية قضية محمد كنو.

أول قرار من الهلال بعد إصدار عقوبات قضية كنو

الهلال كان قد تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي في مايو الماضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.

وكان من المفترض الإعلان عن قرارات القضية إما أمس السبت أو أول أمس الجمعة، ولكن التأخر مع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي وعدم إعلان الهلال عن أي صفقة صيفية، تسبب في إثارة الجدل لدى جماهير أزرق الرياض.