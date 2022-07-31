أعادت الإدارة العامة للمرور، نشر مقطع فيديو يوضح آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي يطرح اليوم الأحد.

تمكّن منصة ⁧#أبشر⁩ المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور. تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/80zFuRXsFf — المرور السعودي (@eMoroor) July 31, 2022

متاح عبر منصة أبشر

وتطرح المرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.

ومن المقرر أن يتم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.

آلية الدخول لخدمة المزاد

وتشمل آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني:

الدخول على منصة أبشر.

الضغط على أيقونة خدماتي.

اختيار المرور.

اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

اختيار نوع لوحات المركبات.

تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.