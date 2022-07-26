أشاد مغردون، بقيام شرطة الرياض بإلقاء القبض على مقيمة ظهرت في بث مباشر عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، توجه كلامًا لأخرى يحمل مضامين خادشة للحياء وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة ظهرت في بثّ تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة. pic.twitter.com/UfWaernDc0 — الأمن العام (@security_gov) July 25, 2022

وأكدت شرطة الرياض أنه جرى إيقاف المقيمة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

هجوم شرس ضد المقيمة

وسرعان ما دشن مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسومًا بعنوان “تالا تسيء للمجتمع” و”تالا صفوان” وهو اسم المقيمة والتي تعد من مشاهير التيك توك واليوتيوب، مستنكرين هذا الفعل الذي قامت به، ومشنين هجوماً شرساً عليها لخدشها الحياء وإساءتها للمجتمع.

وقال أحد المغردين: “نشكر شرطة الرياض الله يحفظهم على إلقاء القبض على مقيمة تشجع الأطفال والمراهقين على ممارسة الفاحشة”.

وأضافت أخرى: “شكرًا جزيلاً والله يقويكم ويحفظكم ذخراً للوطن وحماية للمجتمع من عبث المنحطين” ، فيما طالبت مغردة أخرى، بضرورة ترحيلها إلى بلدها الأصلي ومنع عودتها إلى المملكة، فضلًا عن حجب مواقع التواصل الخاصة بها.

قائمة طويلة

وأشار آخر إلى أن قائمة الأشخاص التي تشبه مثل هذه المقيمة طويلة، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا تحتاج إلى التنظيف من الأشخاص الذين يسيئون للمجتمع.

وأضاف مغرد “كل مشاهير التيك توك يجب عليهم احترام مبادئ المجتمع وعاداتهم ودينهم”، فيما قال آخر: “أصبحنا في عصر مُخيف يتنافسون على أكثر الأشياء معصية والمجاهرة بها علنًا”.

ودعا آخرون إلى ضرورة حرص الآباء على أبنائهم ومراقبتهم ومعرفة ما يشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إنقاذهم من أيدي هؤلاء الأشخاص الذين يروجون للفاحشة ويدمرون المجتمع.