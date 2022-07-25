لا يزال نادي الهلال في أزمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعدما منعت غرفة فض المنازعات النادي من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات على خلفية قضية النادي ومحمد كنو مع نادي النصر.

الهلال كان قد تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي في مايو الماضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.

اتحاد القدم والنصر يصدمان الهلال

القانوني الرياضي أحمد الأمير صدم الزعيم مجددًا بمعلومة قانونية قائلًا: ” لا ينظر المحكمون في طلب التدبير الوقتي إلا بعد أن يتم أخذ ردود الاتحاد السعودي و النصر حياله وبالطبع سوف يرفض كلا الطرفين الموافقة عليه لأنه يخل بمصالحهم”.

وأضاف: ” التأكيد بأن المحكمين هم من يقرروا بناء على الطلب المرفوع فقط معلومة غير صحيحة!”.

ومن المتوقع صدور قرار مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية أزرق الرياض نهاية الأسبوع الجاري.