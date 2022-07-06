وافق مفتي مصر على حكم إعدام الطالب محمد عادل المتهم بنحر زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة قبل عدة أسابيع لتنتقل القضية بعد ذلك إلى مرحلة جديدة من التقاضي.

موافقة مفتي مصر

وموافقة المفتي على حكم الإعدام هي إجراء قضائي متبع في كل القضايا الجنائية التي يصدر فيها حكم بالإعدام حيث يجب إجماع آراء كافة أعضاء هيئة المحكمة ثم يحال الأمر إلى المفتي الذي يرد برأيه ثم تصدر المحكمة مرة أخرى حكمها بالإعدام.

وبعد الحكم يكون من حق المتهم الطعن أمام محكمة النقض في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الحكم بالإعدام.

فريد الديب يدافع عن قاتل نيرة أشرف

وكان المحامي المصري الشهير فريد الديب أعلن مؤخرًا عدم ممانعته من الترافع عن القاتل إذا طلب منه ذلك مشيرًا إلى أنه مستعد لأداء هذا العمل حتى دون مقابل الأمر الذي أثار حالة من الجدل في مصر خاصة وأن جريمة القتل تم توثيقها في مقاطع فيديو متداولة واعترف القاتل بجريمته.

وكسب القاتل بعض التعاطف من فئات الشعب المصري حيث ظهر في أثناء المحاكمة وهو في حالة نفسية غير مستقرة وحاول تبرير فعلته بأنه أحب الضحية لكنها أهانته وتنمرت عليه وتلقى عدة تهديدات منها ومن أهلها أكثر من مرة بالقتل حال فكر في الارتباط بها.

لكن الاتجاه العام يطالب بالقصاص من القاتل مهما كانت أسبابه ودوافعه التي دفعته الى ارتكاب جريمة النحر أمام الجميع وفي وضح النهار.