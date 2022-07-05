رافقت مقاتلة إسبانية، طائرة بريطانية تابعة لشركة “إيزي جيت”، بعد أن زعم مراهق على متن الرحلة الجوية، أن هناك تهديدًا كاذبًا بوجود قنبلة.

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تفاصيل الحادث

وحسب صحيفة “تليجراف” البريطانية، تم التعرف على المراهق البريطاني البالغ من العمر 18 عامًا من قبل ضباط الشرطة المدنية بالحرس المدني أثناء قيامهم بفحص الركاب، حيث قضى الليل في الحجز، حيث ينتظر المثول أمام المحكمة بتهمة تتعلق بالنظام العام.

ونشر المراهق ــ الذي لم يتم الكشف عن اسمه ــ أثناء سفره من بريطانيا إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، منشورًا على مواقع التواصل، يفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة التي يستقلها، لتسارع مقاتلة إسبانية لمرافقة الطائرة بعدما تم إبلاغ سلاح الجو الإسباني بالتهديد المزعوم.

اعتراض الرحلة

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من داخل مقصورة “إيزي جيت” المقاتلة الإسبانية وهي تطلب من الطائرة البريطانية من طراز A-319 ، اللحاق بها، حيث كانت تقل عادة ما بين 120و 150 راكبًا.

وأكدت الشرطة الإسبانية في بيان أنها طلبت من الطائرة التوجه بعد هبوطها إلى منطقة خاصة بعيدة عن صالة الركاب.

وتبين للشرطة بعد فحص الطائرة وأغراض الركاب بالاستعانة بالكلاب البوليسية، عدم وجود أي قنبلة، وذلك بعدما تعطلت الرحلات الجوية الأخرى من مينوركا بسبب الحادث.

وأوضح الحرس المدني الإسباني أنه “تم التعرف على المسؤول عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي مع وجود 5 من مرافقيه كشهود”.

وقد يواجه المراهق البريطاني دفع تعويضات لتغطية تكلفة استجابة الطوارئ من قبل سلطات الحركة الجوية الإسبانية، بما في ذلك انطلاق الطائرة المقاتلة.