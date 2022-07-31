شهدت عدة مدن في منطقة الرياض بينها العاصمة موجة من الأمطار الصيفية، والرياح، في ظل توقعات بسقوط البرد على بعض المدن، وجريان السيول.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، السيول التي تعرضت لها الرياض اليوم الأحد.

سيول الرياض مستمرة حتى الـ10 مساءً:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة، يصاحبها سقوط البرد، والسيول، ونشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الدرعية، والزلفى، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، ومرات.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

أتربة وأمطار رعدية:

كما أشار المركز إلى تأثر بعض مدن الرياض بأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياح؛ ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، وحوطة بني تميم، وضرما.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.