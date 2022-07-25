أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5 آخرون بالرصاص في لوس انجلوس، بعد حادثة إطلاق نار في معرض غير رسمي للسيارات في بلدة سان بيدرو.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء، بريان همفري، إن المسعفين نقلوا 7 أشخاص إلى مستشفيات المنطقة وأن اثنين منهم، وهما رجل وامرأة، توفيا متأثرين بجروحهما.

تفاصيل إطلاق النار

وأضاف همفري أن ضحايا إطلاق النار، وهم 4 رجال و3 نساء، تتراوح أعمارهم بين 23 و54 عاماً، ولكنه لم يستطع تقديم أي معلومات حول سبب المواجهة، مشيراً إلى أن معرض السيارات كان تجمعاً غير رسمي وليس فعالية رسمية.

الجدير بالذكر أن معرض السيارات يعد جزءاً من ثقافة السيارات في جنوب كاليفورنيا، حيث غالباً ما يتجمع مالكو السيارات الكلاسيكية وآخرون في الأماكن العامة للتباهي بطرق قيادتهم للسيارات.