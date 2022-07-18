لقي 4 أشخاص حتفهم جراء تحطم مروحية تابعة لإدارة الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أثناء عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء في إخماد حريق غابات.

بيان شرطة برناليلو

ونقلت “رويترز” عن مكتب شرطة مقاطعة برناليلو بالولاية قوله اليوم إن «ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفاً واحدا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن المروحية التي سقطت أمس، قرب مدينة لاس فيغاس.

مواصلة عملية الإنقاذ

الطائرة المنكوبة سقطت، أثناء عودتها إلى ألبوكيرك في الولاية بعد مشاركتهم في إخماد حريق ما أدى إلى مصرعهم، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها في مكان الحادثة.