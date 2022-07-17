أعلنت وزارة الدفاع الصربية، اليوم الأحد، عن مقتل 8 أشخاص في حادث تحطم طائرة شحن سقطت في اليونان، حسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

تفاصيل الحادث

وتحطمت طائرة شحن من طراز أنتونوف أن -12 الأوكراني في وقت متأخر من أمس السبت بالقرب من مدينة في شمال اليونان.

وقال مسؤولون محليون إنه تم نشر 15 رجل إطفاء و7 آليات لمكافحة الحرائق في موقع التحطم، لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.

وكانت طائرة الشحن متجهة من صربيا إلى الأردن، عندما سقطت باليونان،حيث طلبت أن تهبط اضطرارياً في مطار كافالا القريب بسبب مشكلة في المحرك، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه.

مسح موقع الحادث بحذر

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الحكومية أن الطائرة كانت تحمل شحنة وزنها 12 طناً، وصفت بأنه يحتمل أن تكون خطيرة.

ووفقًا لشبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، استخدمت خدمات الطوارئ طائرة بدون طيار لمسح موقع الحطام بحذر.

وأفاد التلفزيون الحكومي بأن الجيش وخبراء المتفجرات وموظفي لجنة الطاقة الذرية اليونانية لن يقتربوا من موقع الحادث حتى يتم اعتبارها آمنة.

وقال اللفتنانت جنرال ماريوس أبوستوليديس من لواء الإطفاء في شمال اليونان للصحفيين “القياسات الجوية في الوقت الحالي لم تظهر أي شيء ولكن مع ذلك لوحظ عدم استقرار في الموقع”.

وأضاف: “بعبارة أخرى هناك دخان شديد وحرارة، بالإضافة إلى مادة بيضاء لا نتعرف عليها، لذلك يتعين على فريق من القوات المسلحة الخاصة إبلاغنا بما هو عليه وما إذا كان بإمكاننا دخول الميدان”.

رد الأردن

من جانبه، قال مصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني الأردني إن طائرة الشحن من طراز “أنتونوف أن – 12” والقادمة من صربيا، لم تكن وجهتها النهائية الأردن.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أضاف المصدر أن مخطط سير الطائرة كان يتضمن التوقف في الأردن، في مطار الملكة علياء الدولي، بحدود الساعة التاسعة والنصف ليلاً؛ من أجل التزود بالوقود ثم الإقلاع إلى وجهتها النهائية في بنجلادش.