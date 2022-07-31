أظهر مقطع فيديو متداول نداء أحد مؤذني المساجد “صلوا في رحالكم”، وذلك إثر الأمطار الغزيرة والسيول التي تتعرض لها بعض مدن الرياض.

وبحسب متداولي المقطع، المسجد يقع في جنوب الرياض والتي تتعرض لأمطار غزيرة وسيول وسط توقعات باستمرار الحالة حتى الساعة العاشرة مساء.

صلوا في رحالكم:

وفي أوقات المطر والدحض، يقول المؤذن: صلوا في رحالكم عند قوله: “حي على الصلاة” أو صلوا في بيوتكم، إذا كان يوجد مشقة على الناس من جهة المطر أو الزلق في الأسواق، وهو من باب الرحمة بالمسلمين، والشفقة عليهم، والرفق بهم.

مطار وبرد وسيول على الرياض:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة، يصاحبها سقوط البرد، والسيول، ونشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الدرعية، والزلفى، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وشقراء، وضرما، ومرات.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.