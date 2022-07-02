أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد سيارة يمارس التفحيط في إحدى الطرق العامة مخالفًا القواعد العامة للمرور ومعرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

رفعت بلاغ ولا احد تواصل معاي من يوم الاحد pic.twitter.com/AmNXxSEBK7 — عبدالغفور الشيخ (@ghafour17) June 28, 2022

وقد وثق أحد المواطنين حالة المخالفة من خلال مقطع فيديو تم تصويره ورفعه على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمرور.

وكتب المواطن المبلغ: “رفعت بلاغ ولا أحد تواصل معي من يوم الأحد”.

ورد المرور بالتأكيد على ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

عقوبة التفحيط:

وأوضحت إدارة المرور، في وقت سابق، أن القيادة بسرعة حتى تصدر الإطارات صوتًا عاليًا المعروفة باسم (التفحيط)، والتي يمارسها البعض ويعرض بها حياته وحياة الآخرين للخطر يعد مخالفة مرورية.

ولفت المرور إلى أن التحرك بالمركبة بسرعة عالية بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 150 و300 ريال.

مضاعفة المخالفات المرورية:

واستعرض المرور عقوبات مخالفة التفحيط بحسب المادة التاسعة والستين من نظام المرور، حيث يعاقب المفحط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

أما في المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال وإحالة إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حق المفحط.

بالنسبة إلى المرة الثالثة فيتم حجز المركبة وغرامة 60 ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريم المفحط بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.