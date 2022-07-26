أكدَ معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أنَّ إعلانَ مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهُ اللهُ- إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ سيعزُّز من القيمة الحضرية والمكانة العالمية لمدينة الرياض.

الكود العمراني:

وأشارَ معاليه إلى أنَّ ما تضمنه إعلان الكود العمراني للمشروع من تحقيق بيئة حضرية مستدامة سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق بيئة صحية جاذبة، مثمِّناً معاليه إعلان مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهد نائبِ رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إطلاق كود المسار الرياضي.

وأضافَ معاليه أنَّ مبادئَ البناء في هذا المشروع- التي ترتكز على مبادئ العمارة السلمانية التي تعنى بتوجيهات خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ بالاعتماد على الأصالة والحداثة معاً- ستعزُّز من قيمة المشروع، وستنعكسُ إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المشروع، بما يحققُ مستهدفاتِ رؤية المملكة 2030.

ورفعَ معاليه في ختام حديثه أسمى آياتِ الشكر والعرفان إلى خادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين -حفظَهما اللهُ- على عنايتهم واهتمام بتطوير هذا الوطن، وتحقيق النماء له، سائلاً اللهَ سبحانَه أن يعزَّهم، وأن يديمَ على هذا الوطن أمنَه وأمانَه ورخاءَه.