شددت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، على ضيوف الرحمن، بتجنب التدخين في الأماكن المقدسة، مذكرة بأنه يعتبر مخالفة يعاقب عليها النظام.

مخالفة يعاقب عليها القانون:

وقالت لجنة مكافحة التبغ في تغريدة لها عبر تويتر: إن التدخين في المشاعر المقدسة مخالفة يعاقب عليها القانون.

ووجهت رسالة إلى الحجاج قالت فيها: أخي الحاج تجنب التدخين في الأماكن المقدسة، وتذكر بأن الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين.

وتابعت: اصنع من الحج فرصة لإقلاعك عن التدخين.. وعياداتنا موجودة لمساعدتك، ارفع يديك ملبيًا.. لا ترفعها مدحنًا.