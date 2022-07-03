أكملـت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهـة) استعداداتها وجاهزيتهـا التامـة للمشـاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج 1443هـ.

رقابة شاملة:

وتأتـي هـذه المشـاركة ضمـن منظومـة أعمـال الهيئـة فـي الرقابـة الشـاملة والتأكـد مـن استكمال كافـة الترتيبـات والتجهيزات اللازمـة لخدمـة ضيـوف الرحمـن وأداء مناسكهم بـكـل يسـر وسـهولة وفـق الخطـط التنظيمية والتشغيلية لموسـم حـج 1443هـ، التـي تعد الأكبـر بعـد جائحـة كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلـك مـن خلال فرق عمل مختصة من منسوبي الهيئة من كافة قطاعاتها.