أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديوجراف صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 43 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 31، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 42، فيما تبلغ الصغرى 32.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 43، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 42 في العظمى، و30 بالصغرى.

عدم التعرض المباشر للشمس

يذكر أن وزارة الصحة، حذرت حجاج بيت الله الحرام، من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارة، ما يؤثر سلبًا على إتمام مناسك الحج.

وأوصت وزارة الصحة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما قد يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس مما يؤثر سلبًا في إتمام مناسك الحج.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران.

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والأجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.