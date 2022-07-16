أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، أن بلاده تواجه تحديات ومخاطر على حدودها تتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية أن القمة تعقد في وقت تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات متعددة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء، إضافة إلى الصراعات المستمرة التي يعاني منها الإقليم.

وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال كلمة له في قمة جدة، أنه “لا بد لنا من النظر في فرص التعاون والعمل معا، من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه”.

وأكد حرص الأردن على ترجمة فرص التعاون إلى شراكات حقيقية في المنطقة، عن طريق البناء على العلاقات التاريخية والراسخة مع دول مجلس التعاون الخليجي والأشقاء في مصر والعراق، لخدمة مصالح الشعوب.

ولفت العاهل الأردني إلى ضرورة الحرص على ترجمة الفرص إلى شراكات حقيقية في المنطقة عن طريق البناء على العلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء في مصر والعراق، مؤكدًا أنه توجد تحديات ومخاطر على حدودنا تتعلق بتهريب الأسلحة والمخدرات.

وأشار إلى أن الأردن يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري ونقدم لهم كل الخدمات، مؤكدا أنه لا استقرار في المنطقة دون التوصل لحل للقضية الفلسطينية.