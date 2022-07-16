أكد ملك البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أنه يجب تكريس العلاقة الاستراتيجية بين الدول العربية وأمريكا.

وأضاف ملك البحرين، في كلمة له خلال قمة جدة للأمن والتنمية، أن المنطقة عانت على مدى سنوات ولا تزال من تحديات بالغة الخطورة تتطلب تعاونا فعالا.

وأشار إلى أنه يجب حل القضية الفلسطينية حلا دائما وعادلا وفقا للمبادرة العربية، مؤكدًا أن التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر. ولفت إلى أن التدخل في شؤون دول المنطقة هو التحدي الأخطر، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط يعاني من ظروف سياسية وأمنية صعبة